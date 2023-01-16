صحيفة: الاتحاد الأوروبي يضع البطريرك كيريل نصب عينيه

يناقش الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة عقوباته العاشرة على روسيا فرض عقوبات على البطريرك كيريل وشركة روساتوم وعلى تصدير الألماس، ويقترح أيضا خفض سقف سعر النفط الروسي.

ووفقا لعضو البرلمان الأوروبي عن ألمانيا جونار بيك، أوضحت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أنها تريد المضي قدما في فرض العقوبات الجديدة، على الرغم من أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد الاتفاق عليها.

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الاقتراح الأكثر تحديدا المطروح الآن على الطاولة، هو خفض سقف أسعار النفط الروسي. وقال جونار بيك إن المفاوضات جارية أيضا لفرض عقوبات على شركة روساتوم الحكومية الروسية.

وأكد ممثل كرواتيا في البرلمان الأوروبي، إيفان فيليبور سينسيتش، أنه تتم في الوقت الراهن مناقشة فرض عقوبات على روساتوم وذكر أنه يتوقع مقاومة هنغاريا لذلك، وهو ما "سيؤخر بشكل طفيف تبني العقوبات".

وكانت آخر مرة فرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا في 16 ديسمبر الماضي. وتم فرض قيود بحق 200 شخص، وعدد من القنوات التلفزيونية والشركات الصناعية العسكرية الروسية.

المصدر: إزفيستيا