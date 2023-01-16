دعوة إلى إعادة شراء سلاح ألماني من قطر وتسليمه إلى أوكرانيا

دعا رودريخ كيزيوتر عضو البرلمان الألماني إلى "إعادة شراء" 15 مدفعا من المدافع الألمانية فلاكبانزر جيباد (Gepard) ذاتية الدفع المضادة للطائرات، من دولة قطر.

وأشار البرلماني الألماني، إلى ضرورة تسليم هذه المدافع إلى أوكرانيا.

وأضاف السياسي الألماني، في حديث لصحيفة Süddeutsche Zeitung: "اعتقد أن قطر ليست بحاجة لهذه المدافع في الوقت الحالي. وهي في حالة صالحة للعمل، لذلك أعتقد أنه سيكون من الجيد جدا إعادة شرائها".

وشدد رودريخ كيزيوتر على ضرورة، "القيام بكل ما يمكن أن يساهم في انتصار أوكرانيا".

ويشار إلى أن ألمانيا، قدمت للجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، 30 قطعة من مدافع Gepard ذاتية الحركة مضادة للطائرات.

تم تصميم وإنتاج هذه المدافع في الستينيات من القرن الماضي، ودخلت الخدمة في السبعينيات، تم تحديثها عدة مرات باستخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية. وشكل هذا المدفع العامود الفقري للدفاع الجوي للجيش الألماني وعدد من دول الناتو الأخرى. في ألمانيا تم التخلص التدريجي من المدفع جيباد في أواخر عام 2010.

المصدر: نوفوستي