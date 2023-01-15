خبير مصري يكشف سعة سد النهضة الحقيقية ويعلق على الملء الرابع

قال خبير المياه المصري والأستاذ بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، إن أبريل القادم سيكون موعد الملء الرابع لسد النهضة قبيل موسم الفيضان.

وفي تصريح لـRT أشار نور الدين إلى أن إثيوبيا تبدأ الاستعداد للملء الرابع لسد النهضة في إبريل من كل عام، بعد تعلية الحاجز الأوسط للسد الذي يعترض طريق مياه النهر.

وأضاف أن التعلية المطلوبة تنتهي عادة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو قبل أن يبدأ موسم الفيضان مطلع يوليو، ويستمر حتى أكتوبر.

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خلال الفترة من إبريل وحتى انتهاء الملء، تقوم لإثيوبيا بفتح البوابتين السفليتين للسد لضخ المياه إلى مصر والسودان بمعدل يتراوح بين 50 ـ 75 مليون متر مكعب يوميا، وأيضا لاستمرار تدفق مياه النيل الأزرق في مجراه خلف السد في الاتجاه إلى السودان حتى ينتهي الملء، فتبدأ المياه في الانسياب من أعلى الحاجز الأوسط بعد تجاوز المياه ارتفاعه.

ويضيف الخبير المصري أنه من المعلوم أن كل متر تتم تعليته في الحاجز الأوسط للسد يضمن تخزين نصف مليار متر مكعب، وليس مليار متر مكعب كما أشيع، والدليل على ذلك حسب نور الدين، أن ارتفاع السد عند انتهائه سيصل إلى 145 مترا، بينما السعة التخزينية تصل إلى 74.5 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نصف مليار متر مكعب من المياه لكل ارتفاع مقداره مترا مكعبا، وإلا لكانت سعة تخزين البحيرة 145 مليار متر مكعب.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT