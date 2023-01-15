باريس.. بدء التحقيق في "محاولات قتل" بعد حادث طعن في محطة للقطار

فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا قضائيا اليوم الأحد، في "محاولات قتل" بعد إصابة 7 أشخاص بخطاف معدني حاد في محطة قطار مزدحمة بالعاصمة باريس، يوم الأربعاء الماضي.

وذكر بيان مكتب المدّعية العامة في باريس لوري بيكواو، إنها طالبت باحتجاز المشتبه به في تنفيذ الهجوم على ذمة التحقيق. وفي وقت سابق، ذكرت السلطات أن الشرطة أطلقت عليه الرصاص وأصابته أثناء الهجوم في محطة "غار دو نورد".

وقالت بيكواو إنه لم يتم تحديد هوية المهاجم رسميا بعد، في حين قال محقّقون إنه قدم نفسه على أنه مواطن جزائري يبلغ من العمر 31 عاما، وإنه كان معروفا لدى السلطات الفرنسية بهويات عديدة، وبتهم اقتحام المنازل والسرقة والتمرد في عامي 2019 و2021، حسبما أفاد البيان.

المصدر: أ ب