تركيا.. أول تجمع انتخابي كبير لتحالف "الحرية والعمل"

نظم تحالف "الحرية والعمل" التركي، تجمعا شعبيا كبيرا، في منطقة كارتال الواقعة في الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، ضمن حملته التحضيرية، للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

ويعد هذا التجمع الانتخابي الأول لتحالف "الحرية والعمل"، الذي يضم، 6 أحزاب يسارية كردية وتركية، بينها حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي، ضمن حملة انتخابية، تأهبا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقبلة.

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وأعلن حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي، قبل يومين، أنه سيقدم مرشحا من طرفه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، رافضا التصويت لمرشح تحالف "الأمة" المعارض.

يشار إلى أن السلطات التركية اعتقلت مؤسس حزب "الشعوب الديمقراطية" ورئيسه السابق، صلاح الدين ديميرتاش، منذ عدة سنوات، ووجهت له تهمة تنظيم أعمال إرهابية داخل تركيا.

وتتهم السلطات التركية حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي، بالارتباط بحزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا ضمن "المنظمات الإرهابية"، ورفعت الحصانة البرلمانية عن عدد من أعضاء حزب "الشعوب الديمقراطية" في البرلمان التركي، وألقت القبض على عدد كبير من أتباعه.

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ومن جانبه نفى حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي، ارتباطه بحزب "العمال الكردستاني"، وأكد أن توجهاته سياسية بحتة.

يذكر أن حزب "الشعوب الديمقراطية" يشكل ثالث أكبر كتلة برلمانية داخل البرلمان التركي، بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية.

المصدر: RT