الدفاع الروسية: إصابة مواقع أوكرانية هامة بضربة مكثفة أمس وتطوير الهجوم بدونيتسك

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة الصاروخية المكثفة التي استهدفت أمس نظام الإدارة العسكرية لأوكرانيا ومواقع الطاقة المرتبطة بها، أصابت كل المواقع المحددة لها وحققت أهدافها.

جاء ذلك في التقرير اليومي الذي نشرته الدفاع الروسية اليوم الأحد.

وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها على محور دونيتسك واصلت تطوير نجاحها، بعد تحرير سوليدار، في اتجاه الضواحي الشمالية لمدينة أرتيوموفسك (باخموت) ومحطة سول لسكك الحديد. وبلغت الخسائر الأوكرانية على ذلك المحور أكثر من 80 جنديا ودبابتين.

يتبع..