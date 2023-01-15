تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصا

تحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في نيبال، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم شركة Yeti للطيران صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث سودارسهان بارتولا للوكالة: "هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم"، مضيفا أن "فرق الإغاثة في طريقها، ولا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

وتحطمت الطائرة، التي كانت تقوم برحلة إلى العاصمة كاتماندو، بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط نيبال.

وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وقال "وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق"، مضيفا أن "الجهود تتركز أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب".

المصدر: أ ف ب