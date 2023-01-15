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الدفاع الروسية: قوات كييف تحضر لتفجير صوامع الحبوب في خاركوف واتهام روسيا

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الدفاع الروسية: قوات كييف تحضر لتفجير صوامع الحبوب في خاركوف واتهام روسيا
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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كشفت وزارة الدفاع الروسية تحضير كييف لتفجير صوامع الحبوب في خاركوف شرق أوكرانيا واتهام روسيا بإحداث مجاعة في البلاد، وتأجيج الدعاية المعادية لروسيا بتغطية إعلامية غربية.

وأشارت إلى أن كييف أرسلت مجموعة من المتخصصين في المتفجرات الى مدينة فولتشانسك بمقاطعة خاركوف للتحضير لعملية تخريبية هناك.

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وأضافت أنه تم تلغيم صوامع الحبوب في بلدة كاريتشني بمقاطعة خاركوف لتفجيرها وتوجيه أصابع الاتهام إلى روسيا بإحداث مجاعة في أوكرانيا لتعطيل صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب.

ولفتت إلى أن وسائل الإعلام الغربية ستعرض الحادث على أنه "فظاعة جديدة ترتكبها القوات الروسية"، الأمر الذي يتطلب "ردا قويا من المجتمع الدولي"، وأن كييف ستعزز بذلك أمام الرأي العام الغربي ضرورة استمرار إمدادها بالسلاح.

المصدر: تاس

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