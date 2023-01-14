شهود عيان: القوات الأوكرانية استخدمت قنابل فسفورية في سوليدار

قالت سفيتلانا تاراديكو، وهي مواطنة من سكان سوليدار، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إن القوات الأوكرانية قصفت بالقنابل الفسفورية، قافلة إنسانية كانت تنقل اللاجئين من سوليدار.

وأضافت: "عندما غادرنا المدينة تعرضنا لقصف بالفوسفور. القصف كان بالمغنيسيوم والفوسفور. استخدمت القوات الأوكرانية درونات من طراز كوادكوبتر أطلقوا عليها اسم الطيور. لقد استخدموها لقصف المدنيين والعسكريين".

وشددت تاراديكو، على أن القوات الأوكرانية كانت تضم في صفوفها العديد من الأجانب من بولندا وبريطانيا.

وقالت سفيتلانا تارادايكو: "كان هناك بولنديون وبريطانيون، وكذلك بعض أصحاب البشرة السمراء. عددهم كبير جدا. يجري القتال في منطقتنا من أبريل إلى يومنا هذا. خلال هذه الفترة رأينا الكثير من البولنديين".

ذوو بشرة داكنة. الكثير جدا. لقد رأينا. كنا نقاتل من أبريل إلى الوقت الحاضر. خلال هذا الوقت رأينا الكثير من البولنديين".

وقالت المرأة إن المدنيين في سوليدار حاولوا الحد من الاتصال قدر الإمكان بالمرتزقة الأجانب، وكانوا يختبئون في معظم الأحيان في الأقبية، ولا يغادروها إلا في حالة الضرورة الملحة.

يوم أمس الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أنجزت تحرير مدينة سوليدار من التشكيلات الأوكرانية مساء الخميس.

المصدر: نوفوستي