أنطونوف يدعو الإعلام الأمريكي لتغطية الأحداث في روسيا بموضوعية

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن السفارة الروسية تأمل في أن تقوم وسائل الإعلام الأمريكية بتغطية موضوعية للأحداث في روسيا ولمبادراتها على الساحة الدولية.

وأضاف السفير في كلمته أمس الجمعة، خلال حفل استقبال بمناسبة يوم الصحافة الروسية: "نأمل بأن تغطي وسائل الإعلام الأمريكية بموضوعية، العمليات السياسية الداخلية الجارية في روسيا ومبادراتنا على الساحة الدولية. أود أن أعبر عن اقتناعي بأن مساهمتكم في تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية يمكن أن تكون مهمة للغاية".

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وهنأ السفير الصحفيين الروس بحلول عيدهم المهني. وقال: "تمارسون مهنتكم المحبوبة بتفاني وصدق، وتكرسون حياتكم لها".

وشدد السفير على أن ممارسة مهنة الصحافة، هي "امتياز وعمل يومي شاق"، وأن مصير الدول والاستقرار الاستراتيجي ورفاهية ملايين المواطنين يتوقف على صدق التقارير الصحفية.

وقال: "رغم كل السلبيات التي تظهر في عمل وسائل الإعلام، إلا أن الناس يثقون بالصحفيين. ولهذا السبب ندعو السلك الصحفي إلى توخي الحذر والاهتمام بالمعلومات".

المصدر: نوفوستي