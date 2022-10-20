الخارجية الروسية: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي مخيبة للآمال

صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، بأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة، لا تحتوي على أي ذكر للحوار مع موسكو، ووصفها "بالمخيبة للآمال".

وأضاف قائلا: "بنود الوثيقة مخيبة للآمال، توقعنا من فريق الرئيس جو بايدن، الذي يضم العديد من الأشخاص ذوي أصول أجنبية، أن يضيفوا إلى الوثيقة بنودا عقلانية تنص على الحد من التسلح، وعوضا عن ذلك اقترحوا الاستعاضة عن معاهدة "ستارت" بتوسيع هيكلية البنية العسكرية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن العقيدة الأمريكية "لا تتقبل فكرة الحوار الاستراتيجي مع روسيا، وتتهرب من اتفاقية "ستارت"، وأي اتفاقيات قانونية يمكن أن تحل مكانها وتزيد من فرص تحقيق السلام، الذي يتوق العالم إليه بشدة".

المصدر: نوفوستي