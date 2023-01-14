كاليفورنيا تستعد لـ"فيضانات كارثية"

حذر خبراء الأرصاد الجوية أمس الجمعة من أن وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية معرض لخطر "فيضانات كارثية" في نهاية هذا الأسبوع.

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وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة منذ ثلاثة أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية. وأودت سلسلة من العواصف بحياة 19 شخصا على الأقل وفقا للسلطات، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط أشجار.

وسجل منخفض جوي جديد في كاليفورنيا يوم الجمعة، ما أثار قلق السلطات في وسط الولاية. وفقا للتوقعات، فقد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغمر المياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن "وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية". وأضافت أن "مدينة ساليناس بكاملها معرضة لخطر الفيضانات. وستغرق معظم مناطق كاستروفيل. وستفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وستصبح غير سالكة"، ومن المتوقع أن تغمر المياه أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

وكل البنية التحتية والطرق والمنازل معرضة لخطر حدوث أضرار جسيمة.

وتلقت نواح عدة في المنطقة أوامر بالإخلاء، فيما تبقى شبه جزيرة مونتيري مهددة بالانقطاع عن العالم إذا تسببت المياه بقطع الطرق. وحذر المسؤولون في مونتيري في وقت سابق هذا الأسبوع من أن "سكان شبه الجزيرة ومنطقة ساليناس يجب أن يتوقعوا أن يعزلوا لمدة يومين أو ثلاثة".

Nearly 25,000 displaced in #California as river floods homes in another storm; at least 19 deadhttps://t.co/aPywEOiBB9 — TIMES NOW (@TimesNow) January 14, 2023

Part of a major highway in Ventura County, CA, has been rendered undriveable after severe rainfall, floods, & mudslides took a gigantic ‘bite’ out of one of its lanes this week. The highway, Route 33, runs for nearly 300 miles between California’s San Joaquin & Ventura Counties. pic.twitter.com/odAsC69DPP — NowThis (@nowthisnews) January 13, 2023

المصدر: أ ف ب