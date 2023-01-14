ولاية كنتاكي الأمريكية تحظر "تيك توك" على أجهزة الحكومة

انضمت ولاية كنتاكي الأمريكية لأكثر من 20 ولاية في حظر تطبيق الفيديو الشهير "تيك توك" على أجهزة الحكومة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.

وقالت الولاية إنها حدثت دليل الموظفين الخاص بها لمنع موظفي الولاية من استخدام الأجهزة التي تديرها الحكومة للوصول إلى التطبيق "بخلاف أغراض إنفاذ القانون".

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ووقع حاكم ولايتي ويسكونسن ونورث كارولاينا أوامر تحظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، الخميس.

واتخذت ولايات أوهايو ونيوجيرسي وأركنسو إجراءات مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومضت بعض الولايات قدما في ما هو أبعد من استهداف "تيك توك"، فقد حظرت نيوجيرسي وويسكونسن أيضا بائعي ومنتجات وخدمات شركات صينية أخرى منها "هواوي تكنولوجيز" و"هيكفيجن وتينسنت القابضة"، مالكة "وي تشات"، وشركة "زد.تي.إي.".

واكتسبت الدعوات لحظر "تيك توك" من أجهزة الحكومة زخما بعد أن قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في نوفمبر إنه يشكل مخاطر على الأمن القومي.

وأشار راي إلى التهديد المتمثل في أن الحكومة الصينية قد تسخر التطبيق للتأثير على المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم.

وأقر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي مشروع قانون للتمويل الحكومي يتضمن حظرا على الموظفين الاتحاديين يمنعهم من استخدام أو تنزيل "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة.

المصدر: أ ف ب