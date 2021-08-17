سيناتور جمهوري يدعو بايدن لحجب "تيك توك"

دعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الرئيس الأمريكي جو بايدن لحجب تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، بعد أن أصبحت الحكومة الصنية تمتلك حصة في الشركة التكنولوجية التي طورت التطبيق.

وقال ماركو روبيو في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "عدوانية بكين توضح أن النظام يرى في "تيك توك" امتدادا للدولة الحزبية، وعلى الولايات المتحدة أن تتعامل معه بالطريقة المناسبة".

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد حاولت حجب التطبيق "تيك توك" والتطبيق الآخر "وي تشات"، معتبرة اياهما تهديدا على الأمن القومي الأمريكي.

إقرأ المزيد

لكن محكمة أمريكية أوقفت تنفيذ مرسوم ترامب بهذا الصدد، وفي وقف لاحق ألغت إدارة جو بادين في يوليو الماضي المرسوم بشكل نهائي.

واشترت الحكومة الصينية يوم الاثنين حصة في شركة ByteDance Technology، وحصلت على مقعد في مجلس إدارتها. وهذه الشركة هي أحد المكونات الرئيسية لمجموعة ByteDance الشركة الأم لـ "تيك توك".

المصدر: رويترز