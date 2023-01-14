شولتس: قد يكون العراق شريكا في توريد النفط والغاز لألمانيا

رجح المستشار الألماني أولاف شولتس، أن يصبح العراق شريكا في توريد النفط والغاز لألمانيا.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه تم الاتفاق على برنامج عمل للتعاون بين ألمانيا والعراق، مؤكدا دعم بلاده لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل القومي في البلاد.

وأكد شولتس أن برلين تدعم إنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق.

وأعرب عن ترحيبه باتفاق وزارة الكهرباء العراقية مع شركة سيمنس لتحديث المنظومة في العراق.

وأضاف أن حكومة بلاده تدعم تركيز الحكومة الجديدة في العراق على الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية