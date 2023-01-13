بريطاني متهم بالتجسس لصالح روسيا يوضح دوافعه

صرح البريطاني ديفيد سميث المتهم بالتجسس لصالح روسيا، والذي مثل أمام المحكمة في بريطانيا يوم الجمعة، بأنه يجب التعامل معه كـ"موظف مستاء"، وليس كجاسوس.

وكان سميث البالغ 58 عاما من العمر، يعمل حارسا في السفارة البريطانية في برلين، وتتهمه السلطات البريطانية بنقل معلومات عن الدبلوماسيين البريطانيين إلى روسيا، وكذلك بـ"جمع المعلومات المفيدة للدولة الروسية" أثناء عمله.

وحسب المواد القضائية، كانت من بين تلك المعلومات العناوين وأرقام الهواتف والتفاصيل الشخصية للموظفين البريطانيين، والتفاصيل عن أنشطتهم، التي يتهم سميث بنقلها إلى الملحق العسكري بالسفارة الروسية في برلين.

وتم اعتقال سميث في منزله في مدينة بوتسدام بضواحي برلين في أغسطس 2021، وتم ترحيله إلى بريطانيا في أبريل الماضي.

إقرأ المزيد

وخلال جلسة المحكمة، كشف البريطاني أنه كان يشعر "بكراهية شديدة تجاه مكان عمله، وتجاه المملكة المتحدة بشكل عام"، مصرا على أنه "موظف مستاء" وليس جاسوسا.

واعترف المتهم بارتكابه 8 مخالفات خلال الفترة بين مايو 2020 وأغسطس 2021، من أصل الـ 9 التي اتهم به.

ونفى سميث رغبته في تقويض أمن الدولة. وأعرب كذلك عن رغبته في الانتقال إلى أوكرانيا أو روسيا.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحقه في 17 فبراير، وقد يواجه سميث عقوبة السجن لمدة أقصاها 14 عاما.

المصدر: "ديلي ميل"