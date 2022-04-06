"الغارديان": اتهام حارس سابق في سفارة بريطانيا لدى برلين بالتجسس لصالح روسيا

أفادت صحيفة "الغارديان" بأن حارس أمن سابق بالسفارة البريطانية في برلين يواجه تهما بالتجسس لصالح روسيا بعد تسليمه من ألمانيا إلى المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن ديفيد سميث (57 عاما)، وهو مواطن بريطاني كان يعيش في مدينة بوتسدام الألمانية، متهم بتسع جرائم تتعلق "بجمع ونقل المعلومات المفيدة للدولة الروسية"، لافتة إلى أن الجرائم المزعومة وقعت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.

وتم تسليم سميث إلى المملكة المتحدة من ألمانيا يوم الأربعاء بعد اعتقاله من قبل الشرطة الألمانية في 10 أغسطس 2021، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية يوم الخميس.

المصدر: "الغارديان"