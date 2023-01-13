الدفاع الروسية تشيد بنجاح قوات "فاغنر" في اقتحام أحياء سوليدار

أشادت وزارة الدفاع الروسية بنجاح قوات "فاغنر" في اقتحام تحصينات قوات كييف في أحياء مدينة سوليدار بجمهورية دونيتسك، في خطة موحدة وبتغطية جوية ومدفعية من باقي التشكيلات الروسية.

وقالت الوزارة: "العمليات الهجومية في هذا الاتجاه التكتيكي، والتي انتهت بهزيمة القوات الأوكرانية والسيطرة على مدينة سوليدار، تم تنفيذها من قبل تشكيلات مختلفة من القوات الروسية وفقا لخطة وتغطية موحدة".

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وأشارت إلى أن الخطة شملت تطويق المدينة من الشمال والجنوب، وعزل منطقة القتال، ومنع العدو من استقدام تعزيزات إلى المدينة، ومنع خروج وحداته من سوليدار، ونفذت بتغطية جوية ومدفعية.

وذكرت الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية في سوليدار تجاوزت 700 فرد و300 آلية بين عربة ودبابة، وأن القوات الجوية الروسية دمرت 3 طائرات حربية ومروحية للعدو حاولت تغطية انسحاب قوات كييف المدحورة.

المصدر: نوفوستي+RT