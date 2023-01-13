بوليانسكي يخبر سلطات لندن كيف يمكنها معرفة مصير البريطانيين في سوليدار

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن السبيل الوحيد أمام لندن لمعرفة مصير رعاياها الذين كانوا في سوليدار، هو استخدام قنوات الاتصال مع موسكو.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الجانب البريطاني نفسه يرفض قناة الاتصال هذه.

وأضاف في حديث مع قناة LBC البريطانية: "هناك قنوات اتصال بين الدول. لكن السلطات البريطانية تصر على عدم استخدام قنوات الاتصال هذه مع روسيا. هذا اختيار لندن. من جانبي أعتقد أن الطريقة الوحيدة لمعرفة أي شيء عن هذا الموضوع، هو استخدام قنوات الاتصال هذه، وإلا فلن تكون هناك سوى تكهنات ومشاكل لعائلات هؤلاء الأشخاص".

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في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، أنه تم تلقي طلب العثور على البريطانيين المفقودين في سوليدار، وذلك عبر الخط الساخن "اسأل فاغنر" في 8 يناير. ولاحقا تم العثور على جثة أحدهما مع وثائق تعود للاثنين.

المصدر: نوفوستي