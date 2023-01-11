العثور على جثة أحد البريطانيين المفقودين في سوليدار

أفادت الخدمة الصحفية لرئيس مجموعة "فاغنر"، بورود طلب للبحث عن اثنين من البريطانيين المفقودين بمدينة سوليدار، من قبل الخط الساخن "اسأل فاغنر"، وتم العثور على جثة أحدهما مع الوثائق.

ووفقا لبيان الخدمة: "في 8 يناير، تلقى الخط الساخن (اسأل فاغنر)، طلبا للبحث عن مواطنين بريطانيين اختفيا في 6 يناير بمدينة سوليدار، هما أندرو ببغشو وكريستوفر باري، واليوم تم العثور على جثة أحدهما، وعثر معه على وثائق لكلا البريطانيين".

ويوم الاثنين، أبلغت الشرطة الوطنية الأوكرانية، أن المواطنين البريطانيين أندرو بيغشو وكريستوفر بيري، في عداد المفقودين بالقرب من مدينة سوليدار.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يتم العثور على البريطانيين منذ يوم الجمعة، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم لأسر المفقودين.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن المفقودين كانا متطوعين شاركا في عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.

وبحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، فقد "انتقل" بيغشو وبيري المفقودان إلى مدينة سوليدار "لتنفيذ عملية الإخلاء بينما تقدمت القوات الروسية".

المصدر: نوفوستي