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الاتحاد الأوروبي: قفزة كبيرة بحالات الدخول غير النظامي و3 دول بينها عربيتان أسهمت بنصف الحالات

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الاتحاد الأوروبي: قفزة كبيرة بحالات الدخول غير النظامي و3 دول بينها عربيتان أسهمت بنصف الحالات
AP
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ارتفعت حالات الدخول بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64% عما كانت عليه قبل عام لتبلغ أعلى مستوى منذ 2016، حسب أرقام نشرتها وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس".

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وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير نظامي في 2022، جاء 45% منها عن طريق البلقان.

وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وقالت "فرونتكس": "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47% من هذه الحالات في 2022.

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136% مقارنة بالعام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، 100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50%.

وتشكل النساء 10% من هؤلاء المتسللين والقاصرون نحو 9%.

المصدر: "أ ف ب"

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