الاتحاد الأوروبي: قفزة كبيرة بحالات الدخول غير النظامي و3 دول بينها عربيتان أسهمت بنصف الحالات

ارتفعت حالات الدخول بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64% عما كانت عليه قبل عام لتبلغ أعلى مستوى منذ 2016، حسب أرقام نشرتها وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس".

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وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير نظامي في 2022، جاء 45% منها عن طريق البلقان.

وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وقالت "فرونتكس": "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47% من هذه الحالات في 2022.

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136% مقارنة بالعام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، 100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50%.

وتشكل النساء 10% من هؤلاء المتسللين والقاصرون نحو 9%.

🆕 Situation at 🇪🇺 external borders in 2022:



🔶 Around 330 000 irregular border crossings in 12 months

🔶 64% increase from the previous year



Read more: https://t.co/Ita2eRJ3cnpic.twitter.com/5pqzJuJynh — Frontex (@Frontex) January 13, 2023

المصدر: "أ ف ب"