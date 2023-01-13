غوتيريش: رفض حل الدولتين يقوض إلى الأبد احتمالات تحقيق السلام في الشرق الأوسط

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تأكيده على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وحل الدولتين لتجنب أي مبادرة من شأنها تعريض هذا الحل للخطر.

وأكد غوتيريش "الإقرار بحق إسرائيل في الوجود والعيش بأمان"، مشددا على أن "بناء المستوطنات وأعمال الطرد وتدمير المنازل، يخلق كما هائلا من الغضب والإحباط ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني ولكن في مناطق أخرى كثيرة".

وأضاف: "من المشروع للغاية أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأي المحاكم فيما يتعلق بالقضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء بالجمعية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تؤمن بحل الدولتين، قال الأمين العام إنه سؤال يخص الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا "عدم وجود خطة بديلة وأن رفض حل الدولتين يقوض إلى الأبد احتمالات تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

المصدر: UN news