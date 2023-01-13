اشتية يطالب "صاحبة وعد بلفور" الاعتراف بفلسطين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بريطانيا التي أصدرت وعد بلفور عام 1917 بأن تعترف بدولة فلسطين، وتضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام الاتفاقيات.

وخلال استقباله وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني لورد طارق أحمد، في رام الله، قال اشتية: "هذه اللحظة المناسبة لأن تعترف بريطانيا صاحبة إعلان بلفور بدولة فلسطين، في ظل الفراغ السياسي والإجراءات الإسرائيلية المدمرة لحل الدولتين".

وطالب بريطانيا "بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها واحترامها".

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن اشتية أن "هناك فراغا سياسيا وحكومة إسرائيلية جديدة تحمل برنامج التطرف والعنصرية، ونشهد المزيد من تصعيد للأوضاع حيث ارتقى 8 شهداء منذ بداية العام في أقل من أسبوعين، والاقتحامات للمسجد الأقصى التي ستنقل الصراع من أسوار القدس إلى داخل الحرم، بالإضافة إلى الاعتقالات اليومية والتوسع الاستيطاني".

وأضاف اشتية أن "إسرائيل وسعت دائرة حربها على أرضنا وروايتنا وشعبنا، ورفعت وتيرة القرصنة على أموالنا، وتستمر باحتجاز مليارات الشواقل بشكل غير قانوني وشرعي، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويؤثر على قدرة الحكومة للوفاء بالتزاماتها".

المصدر: "وفا"