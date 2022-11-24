اشتية: بريطانيا لن تنقل سفارتها للقدس وملتزمة بحل الدولتين

ذكر رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، أن القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، جدد التأكيد على أن المملكة المتحدة لا تعتزم نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأكد محمد اشتية أن لندن ملتزمة بحل الدولتين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء يوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن رئيس الوزراء بحث مع القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، آخر المستجدات والتطورات السياسية.

وطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء عبر الفيديو، بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا من القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية والتوسع الاستيطاني، وكافة الإجراءات الأحادية.

كما طالب بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لإسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة.

كما بحث اشتية مع كورنر أهمية تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في قضايا التجارة والاقتصاد.

المصدر: "وفا"