أوكرانيا تعتذر للفلبين على انتهاك الأعراف الدبلوماسية

اعتذر القائم بأعمال السفارة الأوكرانية لدى ماليزيا دينيس ميخايليوك عما قاله بشأن ترتيب محادثة هاتفية بين الرئيس الفلبيني ونظيره الأوكراني.

وقال ميخايليوك على الهواء لقناة ABS-CBN: "زملائي الأعزاء، أعتذر عن أي سوء فهم قد يكون سببه تصريحات غير صحيحة أو ربما لم تكن مفهومة"، مؤكدا لمشاهدي التلفزيون والدبلوماسيين في الفلبين أن أوكرانيا تقدّر العلاقة بين الدولتين وتتطلع إلى دعم مانيلا لما أسماه "خطة السلام" الأوكرانية، وأعلن ميخايليوك كذلك عن أن أوكرانيا تستعد لفتح سفارة في الفلبين، على أمل أن يحدث ذلك في عام 2023.

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وكان القائم بالأعمال الأوكراني لدى ماليزيا قد صرح بأن الدبلوماسيين الأوكرانيين يحاولون منذ يونيو الماضي ترتيب محادثة هاتفية بين الرئيسين الفلبيني فرديناند ماركوس والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع وزارة الخارجية الفلبينية بواقع مرتين في الشهر، دون رد. وردا على ذلك انتقدت الخارجية الفلبينية الدبلوماسي الأوكراني بأن طرح مثل هذه القضايا في الصحافة لا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية.

يذكر أن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قد قال خلال حملته الانتخابية إن الفلبين "لا تحتاج إلى التدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي