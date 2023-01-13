العثور على جثث ثلاثة مهاجرين قرب الحدود البولندية البيلاروسية

تم العثور على جثث ثلاثة مهاجرين بالقرب من الحدود البولندية البيلاروسية.

جاء ذلك فيما أفادت به Gazeta Wyborcza، التي نقلت عن الناشط بيتر تشابان قوله إنه تم العثور على ثلاث جثث في منطقة بيلوفيجا، حيث تم العثور على جثتين في مكان واحد، وبعد ذلك عثر جنود ضلوا الطريق على رفات شخص آخر".

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وأكدت السكرتيرة الصحفية لشرطة بودلياسي إيديتا ويلتشينسكا للصحيفة المعلومات الخاصة بالقتلى دون أن تحدد العدد الدقيق، وقالت إن "حرس الحدود قدموا لنا معلومات عن اكتشاف جثث لمجهولين".

رسميا، لم يتم تأكيد البيانات الخاصة بالمهاجرين الثلاثة القتلى، حيث قال حرس الحدود على موقع "تويتر"، 12 يناير الجاري، إن 37 شخصا حاولوا الدخول بشكل غير قانوني إلى أراضي بولندا من بيلاروس، وحاول 5 منهم تجاوز الحاجز. وبعد ظهور الدورية، هرب المخالفون إلى أراضي بيلاروس، فيما أبلغ حرس الحدود بأن "مواطنين من أوكرانيا ومواطنا من مولدوفا اعتقلوا بتهمة التواطؤ ونقل 15 مواطنا من أفغانستان".

ومنذ بداية أزمة الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية، سجل الجانب البولندي رسميا 30 حالة وفاة لمهاجرين يحاولون الانتقال من بيلاروس إلى بولندا، وبحسب نشطاء يساعدون المهاجرين، فقد 185 شخصا.

وقد واجهت بولندا أزمة هجرة خطيرة على الحدود البولندية البيلاروسية خريف عام 2021، عندما حاول آلاف المهاجرين دخول البلاد. وفي المجموع، تم تسجيل حوالي 40 ألف محاولة من قبل مهاجرين غير شرعيين دخول بولندا بشكل غير قانوني من بيلاروس العام الماضي. قبل عام كان هذا العدد 122.

ولم يتجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول بولندا في الأشهر الأخيرة بضع عشرات يوميا. وفي عام 2022 بأكمله، تم تسجيل 15 ألف و700 محاولة، تم إيقاف معظمهم من قبل حرس الحدود البولندي، وإذا ما تمكن المهاجرون من دخول البلاد، يتم احتجاز بعضهم وإرسالهم إلى مراكز خاضعة لحرس الحدود، ولكن معظمهم يعاد إلى الجانب البيلاروسي.

المصدر: تاس