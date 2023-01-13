خبير عسكري أمريكي يتنبأ بمستقبل قاتم للولايات المتحدة لمساعدتها أوكرانيا

"لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على استعادة مخزونات الأسلحة في غضون خمس سنوات بسبب مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية".

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ورد ذلك في دراسة أعدها العقيد المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية مارك كانتشيان، زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، الذي يرصد التوقعات بالنسبة لمنظومات "جافيلين" ومخزون المدفعية من قذائف عيار 155 ملم، ومع مراعاة الاستثمارات، فسوف يستغرق الأمر خمس سنوات، أما بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة "ستينغر" فسوف يستغرق الأمر ست سنوات.

في الوقت نفسه، يشير الخبير إلى أنه في ظل وتيرة الإنتاج السابقة لن تتمكن الشركات العسكرية من استعادة المستوى المطلوب من الاحتياطات الاستراتيجية، فيما شدد كانتشيان على أن "المساعدة العسكرية لأوكرانيا ستستمر، لكن تجديد الإمدادات خلال هذه الفترة سيصبح مشكلة ملحة بشكل متزايد".

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ قد اعترف بأن دول الكتلة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، قد استنفدت بشكل كبير مخزونها من الأسلحة بسبب مساعدة أوكرانيا.

المصدر: Center for Strategic & International Studies