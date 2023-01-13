الولايات المتحدة.. وفاة أحد أقرباء مؤسسة حركة BLM بعد تعرضه للصعق من قبل رجال الشرطة (فيديو)

توفي ابن عام لباتريس كولورس، إحدى مؤسسي حركة Black Lives Matter (حياة السود مهمة)، بعد تعرضه للصعق من قبل ضابط شرطة في لوس أنجلوس على خلفية حادث مروري.

وتوفي كينان دارنيل أندرسون (31 عاما) في مستشفى في سانتا مونيكا بلاية كاليفورنيا، بعد إصابته بسكتة قلبية في أعقاب حادثة وقع في 3 يناير.

وقالت كولورز لشبكة إن "بي سي نيوز" إن أندرسون، وهو رجل أسود، قام بإبلاغ الشرطة وطلب مساعدة في أعقاب الحادث الذي وقع في حي فينيسيا بلوس أنجلوس.

بعد وفاته، اتهمت كولورس في منشور عبر "إنستغرام" شرطة لوس أنجلوس بقتل من وصفته بـ"ابن عمها"، الذي قالت إنه كان معلما للغة الإنجليزية و"عمل مع أطفال في سن المدرسة الثانوية"، وأضافت: "قتلت شرطة لوس أنجلوس ثلاثة أشخاص هذا العام، وبينهم أحد أفراد عائلتي".

The LAPD murdered Keenan Anderson. A beloved high school English teacher and father who FLAGGED THEM DOWN FOR HELP after a car accident. He was a threat to no one. He needed help and it cost him his life. The LAPD must be held accountable for this at all costs. #KeenanAndersonpic.twitter.com/fPQ6gYsmUO — Travon (@Travon) January 12, 2023

ونشرت شرطة لوس أنجلوس لقطات كاميرا ضابط توثق اعتقال أندرسون.

وقالت السلطات إن ضابطا تلقى بلاغا بعد وقوع حادث اصطدام، وذكر الضابط أن أندرسون كان يتصرف بشكل عشوائي ويركض في منتصف الشارع.

وأظهرت لقطات الكاميرا الخاصة بالحادث أندرسون وهو يقول للضابط "من فضلك ساعدني" قبل أن يهرب.

ثم أخبر اندرسون الضابط بأن شخصا ما كان يحاول قتله، وفي النهاية رفع يديه في الهواء وقال للضابط: "لم أقصد ذلك".

وقالت كيلي مونييز المتحدثة باسم شرطة لوس أنجلوس إنه عندما وصل ضباط آخرون إلى مكان الحادث، حاول أندرسون مرة أخرى الفرار.

وأضاف المتحدث: "قام الضباط بمطاردة أندرسون وأمروه بالتوقف. توقف أندرسون في النهاية وأُمر بالنزول على الأرض. وعندما حاول الضباط اعتقال أندرسون، أصبح مضطربا بشكل متزايد وغير متعاون وقاوم الضباط".

وفي النهاية تمكن الضباط من وضع أندرسون على الأرض حيث صرخ، "إنهم يحاولون (قتلي على طريقة) جورج فلويد"، في إشارة إلى الرجل الأسود الذي قتل على يد ضباط الشرطة خلال حادث وقع في مايو 2020 في مينيسوتا.

BLACK LIVES MATTER Founders cousin, Keenan Anderson, has just been murdered by LAPD after officers used a taser on him more than 6 times! 🕊❤️



“They’re trying to George Floyd me.” -Keenan Anderson pic.twitter.com/6L76yzHZJj — STREET MEDIA  (@streetmediatv) January 13, 2023

Today, the LAPD and @LAPDChiefMoore held a press conference on 3 recent uses of force that resulted in death, and posted the videos online after the conference began. Here is video of the tasing of Keenan Darnell Anderson, who later died of cardiac arrest (heavy TW): pic.twitter.com/iSvc2dlk7N — Jon peltz (@JonnyPeltz) January 11, 2023

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ومع تطور الصراع بين الضباط وأندرسون، استخدم أحد الضباط سلاحه الصاعق، ثم تم تقييد يدي أندرسون ونقله إلى المستشفى حيث توفي.

وقال مايكل مور، رئيس شرطة لوس أنجلوس، إن أندرسون ارتكب جريمة اصطدام وهروب بعد الحادث، وحاول ركوب سيارة شخص آخر "دون إذنه".

وأظهر تقرير طبي وجود الكوكايين والقنب في جسم المتوفى، حسب الشرطة.

المصدر: وكالات