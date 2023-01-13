نائبة جمهورية: وزارة العدل منعت الجمهوريين من الاطلاع على ما يحيط بوثائق بايدن السرية

أعلنت عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، مارجوري تايلور غرين، أن وزارة العدل منعت الجمهوريين من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بقضية الوثائق السرية للرئيس جو بايدن.

وقالت تايلور غرين في بيان لها، إن "كل ما نطلبه سيكون رهن التحقيق وغير متاح للمحققين الجمهوريين لأن (وزير العدل) ميريك غارلاند عين مدعيا خاصا".

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وأعربت عن احتجاجها على أعمال وزارة العدل.

وكان وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند قد أعلن عن تعيين روبرت هور مدعيا للتحقيق في قضية احتفاظ الوثائق السرية في مكاتب بايدن خلافا للقواعد المتبعة.

ودعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفين ماكارثي إلى فتح تحقيق نيابي في قضية الوثائق السرية.

المصدر: نوفوستي