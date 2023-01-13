سفير روسيا في بلغراد: حياد صربيا العسكري والسياسي يستحق الاحترام

أكد سفير روسيا لدى صربيا، ألكسندر خارتشينكو، أن موقف بلغراد السيادي في الحياد العسكري والسياسي يستحق الاحترام.

وأكد خارتشينكو أن بروكسل الجماعية تخضع تماما لتعليمات "القوة المهيمنة" من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

إقرأ المزيد

وأضاف: "موقف بلغراد السيادي المؤيد للحياد العسكري والسياسي يستحق الاحترام".

ووصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، العقوبات الغربية ضد موسكو بـ "السيف ذو الحدين"، الذي سيشعر الغرب والعالم أجمع بتبعاته خلال الشتاء المقبل.

وشدد على أن رفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد موسكو نابع من استقلالية القرار الصربي.

المصدر: RT