 
مباشر

سفير روسيا في بلغراد: حياد صربيا العسكري والسياسي يستحق الاحترام

أخبار العالم

سفير روسيا في بلغراد: حياد صربيا العسكري والسياسي يستحق الاحترام
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujou

أكد سفير روسيا لدى صربيا، ألكسندر خارتشينكو، أن موقف بلغراد السيادي في الحياد العسكري والسياسي يستحق الاحترام.

وأكد خارتشينكو أن بروكسل الجماعية تخضع تماما لتعليمات "القوة المهيمنة" من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

إقرأ المزيد
صربيا تؤكد ثبات موقفها الرافض للعقوبات ضد روسيا
صربيا تؤكد ثبات موقفها الرافض للعقوبات ضد روسيا

وأضاف: "موقف بلغراد السيادي المؤيد للحياد العسكري والسياسي يستحق الاحترام".

ووصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، العقوبات الغربية ضد موسكو بـ "السيف ذو الحدين"، الذي سيشعر الغرب والعالم أجمع بتبعاته خلال الشتاء المقبل.

وشدد على أن رفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد موسكو نابع من استقلالية القرار الصربي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا