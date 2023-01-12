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صربيا تؤكد ثبات موقفها الرافض للعقوبات ضد روسيا

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صربيا تؤكد ثبات موقفها الرافض للعقوبات ضد روسيا
Legion-Media Pacific Press Media Production Corp./Alamy Live News
وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش
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أكد وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش أن موقف بلغراد بشأن رفض العقوبات ضد روسيا لم يتغير.

وأشار وزير الخارجية في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء، إلى أن "القرار الذي اتخذناه في بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا يزال قائما".

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وتابع: "نعتبر انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا خطأ، لكن مسألة فرض العقوبات تمس مصالح الدولة الصربية"، مضيفا أن "هذا الموقف لم يتغير، وتغييره لا يناقش".

ويأتي ذلك عشية زيارة مستشار الخارجية الأمريكية ديريك شوليت لصربيا يوم الخميس، والذي قد زار مقدونيا الشمالية وإقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد.

المصدر: نوفوستي

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