صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن الغرب سيطالب السلطات الصربية بالتوقيع على اتفاقية مع جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد إذا وافقت بلغراد على دعم العقوبات ضد روسيا.

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وذكر فوتشيتش في بث قناة "TV Pink"، اليوم الأحد، أن بلغراد تواجه ضغوطا خارجيا لنحو 100 يوم وترفض فرض عقوبات على روسيا، رافضا في الوقت ذلك الوعد بأي شيء بخصوص هذه القضية لاحقا.

وقال: "لقد سلمنا (الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان) ميلوسوفيتش، بغض النظر عما كنا نفكر فيه. لماذا كان علينا تسليم الرئيس؟ هل أصبحنا جزءا من الاتحاد الأوروبي بعد ذلك؟ لا، بعد ذلك قتلنا رئيس وزرائنا (زوران جينجيتش) - ​​ومرة ​​أخرى لست متأكدا من أن هذا هو الأمر للقوى المحلية لا غير. ثم قيل لنا: اعتقلوا (القائد السابق لصرب البوسنة والهرسك راتكو) ملاديتش و(الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك الصربية رادوفان) كاراجيتش، ونفذوا عمليات سرية... وماذا حصل؟ تحرير التأشيرات؟! والآن إذا قمنا بفرض عقوبات، فسيتبين أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق مع كوسوفو".

وعبر الرئيس الصربي عن اعتقاده أن الحديث قد يدور أيضا عن منح بريشتينا عضوية في الأمم المتحدة دون اعتراف رسمي باستقلال هذه الجمهورية من قبل بلغراد.

المصدر: نوفوستي