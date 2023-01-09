 
مباشر

فوتشيتش: في حال فرضنا عقوبات على روسيا سيطالبنا الغرب بالاعتراف باستقلال كوسوفو

أخبار العالم

فوتشيتش: في حال فرضنا عقوبات على روسيا سيطالبنا الغرب بالاعتراف باستقلال كوسوفو
Gettyimages.ru
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uimg

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن الغرب سيطالب السلطات الصربية بالتوقيع على اتفاقية مع جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد إذا وافقت بلغراد على دعم العقوبات ضد روسيا.

إقرأ المزيد
الناتو يرفض طلب بلغراد نشر قوات صربية في كوسوفو
الناتو يرفض طلب بلغراد نشر قوات صربية في كوسوفو

وذكر فوتشيتش في بث قناة "TV Pink"، اليوم الأحد، أن بلغراد تواجه ضغوطا خارجيا لنحو 100 يوم وترفض فرض عقوبات على روسيا، رافضا في الوقت ذلك الوعد بأي شيء بخصوص هذه القضية لاحقا.

وقال: "لقد سلمنا (الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان) ميلوسوفيتش، بغض النظر عما كنا نفكر فيه. لماذا كان علينا تسليم الرئيس؟ هل أصبحنا جزءا من الاتحاد الأوروبي بعد ذلك؟ لا، بعد ذلك قتلنا رئيس وزرائنا (زوران جينجيتش) - ​​ومرة ​​أخرى لست متأكدا من أن هذا هو الأمر للقوى المحلية لا غير. ثم قيل لنا: اعتقلوا (القائد السابق لصرب البوسنة والهرسك راتكو) ملاديتش و(الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك الصربية رادوفان) كاراجيتش، ونفذوا عمليات سرية... وماذا حصل؟ تحرير التأشيرات؟! والآن إذا قمنا بفرض عقوبات، فسيتبين أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق مع كوسوفو".

وعبر الرئيس الصربي عن اعتقاده أن الحديث قد يدور أيضا عن منح بريشتينا عضوية في الأمم المتحدة دون اعتراف رسمي باستقلال هذه الجمهورية من قبل بلغراد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا