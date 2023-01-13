أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في مقال لصحيفة Consortium News أن عام 2023 لا يبشر أوكرانيا بالخير.

وقال ريتر: "الحسابات لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا. لا يبدو أن "الناتو" والولايات المتحدة قادران على الحفاظ على شحنات الأسلحة بنفس الحجم".

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وأضاف أن غالبية المعدات العسكرية التي نقلها الغرب إلى أوكرانيا دمرت وحتى إذا وافقت الدول الأعضاء في "الناتو" على طلبات كييف الرسمية للإمدادات الجديدة، فإنها ستكون محدودة للغاية.

وأعلن أوليغ سوسكين، مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق، أنه لم يعد لدى كييف القوة والتسليح للحفاظ على مواقعها بعد سيطرة الجيش الروسي على سوليدار، لافتا إلى أنه "ما من شيء حسن على الجبهة".

المصدر: نوفوستي