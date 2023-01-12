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كيف استنزف النزاع الأوكراني إنتاج الأسلحة بالولايات المتحدة؟

أخبار العالم

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تستخدم الشعب الأوكراني من أجل تحقيق مصالح مجمعها الصناعي العسكري

وأن الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا باتت تنتشر في السوق السوداء وبيد إرهابيين ومتطرفين في أنحاء العالم، وجددت تحذير موسكو من أن الأسلحة والخبراء العسكريين الأجانب والمرتزقة أهداف مشروعة للقوات الروسية..

 من جانب آخر أكد وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو أن استمرار الأزمة في أوكرانيا من ستة أشهر إلى سنة سيهدد سلاسل التوريد في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي مبرزا حاجة بلاده الى زيادة استثماراتها في القطاع الصناعي العسكري لتعويضِ المخزونات المستنزفة.. وفي السياق حذرت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك من انجرار حلفِ الناتو إلى النزاعِ في أوكرانيا، داعيةَ أوروبا إلى التفكيرِ في وجودها...

فما هي تداعيات إطالة الصراع الأوكراني على الدول الغربية الممولة للحرب؟     

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