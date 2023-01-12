واشنطن: كوريا الجنوبية لا تسعى للحصول على أسلحة نووية

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن كوريا الجنوبية لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، مؤكدا تمسك واشنطن بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل، وهذا لم يتغير".

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وأضاف أن "جمهورية كوريا أكدت بوضوح أنها لا تسعى لامتلاك السلاح النووي".

وجاء ذلك تعليقا على التصريحات الأخيرة الصادرة من رئيس كوريا الجنوبية، بشأن إمكانية نشر الأسلحة النووية على أراضي الجمهورية في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة الكورية الجنوبية أوضحت في وقت لاحق أن الرئيس كان يقصد ضرورة "الرد على التهديدات" من جانب كوريا الشمالية، وأن سيؤول ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي.

المصدر: تاس