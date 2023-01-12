توضيح كوري جنوبي لكلام رئيس البلاد عن السلاح النووي

قال مصدر في مكتب رئيس كوريا الجنوبية، إن موقف حكومة البلاد بخصوص الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لم يتغير.

وذكر المصدر، أن كلمات الرئيس يون سوك يول، عن إمكانية حصول كوريا الجنوبية على أسلحة نووية هي "موقف نظري"، وهي تعني ضرورة الرد "بقوة" على التهديد النووي من جانب كوريا الشمالية.

وأضاف المصدر: "صرح رئيس الجمهورية بموقف نظري، يعني ضرورة الرد بقوة على التهديد النووي من جانب كوريا الشمالية. لا يوجد أي تغيير في أن كوريا الجنوبية تحترم بشكل مبدئي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتركز الحكومة على تعزيز التعاون الموسع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل احتواء التهديد من جانب كوريا الشمالية بشكل فعال".

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في وقت سابق، قال رئيس كوريا الجنوبية إن بلاده قد تنشر على أراضيها أسلحة نووية تابعة لدولة أخرى أو قد تصنع أسلحة نووية خاصة بها إذا تفاقم الوضع مع كوريا الشمالية.

وأوعز الرئيس الكوري الجنوبي لوزارة الدفاع بتوفير القوة العسكرية التي تسمح في حال وقوع اعتداء بالرد عليه بمقدار "100 أو حتى 1000 مرة".

المصدر: نوفوستي