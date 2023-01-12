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رئيس كوريا الجنوبية: بلادنا قد تنشر أسلحة نووية على أراضيها في المستقبل

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رئيس كوريا الجنوبية: بلادنا قد تنشر أسلحة نووية على أراضيها في المستقبل
AFP
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قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إن بلاده قد تنشر على أراضيها أسلحة نووية تابعة لدولة أخرى أو قد تصنع أسلحة نووية خاصة بها إذا تفاقم الوضع مع كوريا الشمالية.  

وذكرت وكالة Newsis الكورية الجنوبية للأنباء، أن الرئيس الكوري الجنوبي أوعز لوزارة الدفاع بتوفير القوة العسكرية التي تسمح في حال وقوع اعتداء بالرد عليه بمقدار "100 أو حتى 1000 مرة".

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية: "يمكن أن تنشر كوريا الجنوبية أسلحة نووية تابعة لدولة ثالثة على أراضيها، أو أن تقوم بإنتاجها باستخدام تقنياتنا العلمية بسرعة".

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي، إلى أنه من المهم حاليا اختيار النموذج الممكن بشكل واقعي، وأوضح أن بلاده تناقش الآن مع واشنطن تبادل المعلومات والتخطيط المشترك وتنفيذ مثل هذه الخطط في مسائل الأصول النووية الأمريكية.

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في وقت سابق، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في اجتماع لقيادة الحزب الحاكم، على ضرورة تعزيز القوات النووية لبلاده، والإنتاج الضخم للرؤوس الحربية النووية، وإنشاء منظومات جديدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على شن هجوم مضاد فوري، والإنجاز العاجل مشروع أقمار التجسس والاستطلاع الصناعية وكذلك الصواريخ الناقلة لها.

المصدر: نوفوستي

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