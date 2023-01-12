تركيا.. إلغاء زيارة رئيس البرلمان السويدي إلى أنقرة

أعلن البرلمان التركي أن رئيسه مصطفى شنطوب ألغى زيارة نظيره السويدي أندرياس نورلين إلى أنقرة الشهر الجاري، ردا على استفزازات أنصار "حزب العمال الكردستاني" في ستوكهولم.

وقالت رئاسة البرلمان التركي في بيان مساء الخميس: "ردا على تصرف إرهابيي "بي كي كي" الذين استهدفوا الرئيس رجب طيب أردوغان، وتركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ألغى رئيس البرلمان شنطوب زيارة نظيره السويدي نورلين إلى أنقرة المقررة يوم 17 يناير الجاري".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق الخميس، قامت مجموعة من أنصار التنظيم بالتجمع أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وتعليق دمية تصور الرئيس أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

وتضمن المنشور دعوة لتنظيم مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في 21 يناير الجاري في ستوكهولم، كما تضمن تعليقات مهينة.

وفي 21 نوفمبر 2022، عرض عناصر على صلة بالتنظيم مشاهد على مبنى سفارة أنقرة لدى ستوكهولم فيها دعاية للتنظيم ومحتوى يسيء للرئيس أردوغان، واستدعت الخارجية التركية على إثرها سفير السويد لدى أنقرة ستافان هيرستروم، وأبلغته احتجاج أنقرة على فعاليات "حزب العمال الكردستاني" في السويد.

المصدر: الأناضول