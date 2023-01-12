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وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يعلن مشاركته في مظاهرة.. ويحذر من "أمر خطير"

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وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يعلن مشاركته في مظاهرة.. ويحذر من
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حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، من "أمر خطير" على إسرائيل، وأكد أنه سيشارك في مظاهرة ضخمة ستجرى في تل أبيب.

وقال غانتس في تصريح صحفي: "سأشارك مساء السبت في المظاهرة الضخمة التي ستجري في ساحة هبيما في تل أبيب، وإن نوايا نتنياهو بالانقلاب على سيادة الشرطة، وانتهاك أبسط القيم ورفض التفاوض على اتفاقات واسعة أمر خطير على إسرائيل".

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وأضاف: "إنني أدعوكم للوصول حاملين أعلام إسرائيل، والتصرف وفق القانون، دون تحريض، وعدم الانجرار إلى الاستفزازات".

يشار إلى أن الوسط الإسرائيلي يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل التصريحات والتهديدات المتبادلة بين الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي يترأسها بنيامين نتنياهو، وبين المعارضة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد.

المصدر: وكالة "سما الإخبارية"

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