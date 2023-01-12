بريطانيا.. أول ظهور للعائلة الملكية منذ نشر مذكرات الأمير هاري

ظهر أفراد العائلة الملكية البريطانية علنا لأول مرة منذ نشر مذكرات الأمير هاري التي أثارت الجدل، حيث زاروا جمعيات خيرية ومستشفى.

وتوجه الملك تشارلز الثالث إلى إسكتلندا للقاء مجموعات محلية تساعد في التغلب على العزلة الريفية، بينما بدا أمير وأميرة ويلز هادئين فيما وصلا إلى الافتتاح الرسمي لمستشفى رويال ليفربول الجامعي في المدينة.

الكتاب الذي صدر بعنوان "الاحتياطي" يقدم مجموعة من اللمحات الكاشفة والاتهامات الموجهة للعائلة الملكية، ونشرت مقاطع منه في وسائل إعلام حول العالم.

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في الكتاب يتذكر هاري (38 عاما) حزنه على وفاة والدته الأميرة ديانا، ومعركته مع شقيقه ويليام، وعدم ارتياحه لدور "الاحتياطي" الملكي في ظلال شقيقه الأكبر وريث العرش.

وعبر سلسلة مقابلات، اتهم هاري وسائل الإعلام بالوقوف وراء مشكلاته، وقال إن تغطية مخترقة وغير عادلة أسهمت في صدع بعلاقته بشقيقه.

كما اتهم أعضاء من العائلة الملكية بتسريب قصص للإعلام لتلطيخ سمعتهم.

ويتسابق الناس لشراء الكتاب، إذ أعلنت دار "بينغوين راندوم هاوس" للنشر يوم أمس الأربعاء أن مبيعات أول يوم من الكتاب تجاوزت 1.4 مليون نسخة.

وتتضمن تلك الأرقام مبيعات الكتب ذات الغلاف المصقول والكتاب الصوتي والكتاب الإلكتروني المباعة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

المصدر: "أسوشيتد برس"