مسؤول بريطاني: "بريكست" لا يعمل وألحق ضررا هائلا بالمملكة المتحدة

يلقي رئيس بلدية لندن صادق خان، خطابا سيدعو من خلاله رئاسة الوزراء البريطانية إلى الاعتراف بالضرر الهائل الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والإقرار بأن "بريكست" لا يعمل.

وسيقول خان المعارض لـ"بريكست" في الخطاب الذي نشرت وكالة فرانس برس مقتطفات منه، "بعد عامين من الإنكار، علينا الآن مواجهة الحقيقة الصعبة.. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعمل".

ويضيف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أضعف اقتصادنا وكسر اتحادنا ولطخ سمعتنا".

ويتابع بحسب المقتطفات، "لا يمكنني ببساطة أن أبقى صامتا بشأن الأضرار الهائلة التي سببها بريكست".

ولا يرى خان أن الوضع "لا يمكن إصلاحه"، موضحا أنهم يحتاجون إلى مزيد من التوافق مع جيرانهم الأوروبيين عن طريق مقاربة مختلفة حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القاسي والصعب، متحدثا "نقاش براغماتي حول مزايا أن تكون الدولة جزءا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة".

وبحسب رئيس بلدية لندن، "لا أحد يريد أن يرى عودة الانقسام والطريق المسدود الذي سيطر على النظام السياسي لمدة خمس سنوات طويلة"، لكن الحقيقة هي أن المركز المالي القوي في لندن تضرر بشدة من فقدان عقود ومواهب ذهبت إلى أماكن أوروبية أخرى مثل باريس وأمستردام، وفق خان.

وأطلقت عبارة "بريكست" على الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مطولا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل.

واتخذت المملكة المتحدة قرار الخروج إثر استفتاء شعبي حول الموضوع، ودخل "بريكست" حيز التنفيذ في نهاية العام 2020.

المصدر: أ ف ب