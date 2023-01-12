سفير طهران في روما ينفي إسقاط مسيّرات إيرانية في أوكرانيا

نفى السفير الإيراني الجديد في روما، محمد رضا صبوري، التقارير الإعلامية حول إسقاط مسيّرات إيرانية الصنع في أوكرانيا، ومزاعم أن روسيا تستخدمها هناك.

وأشار صبوري في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، إلى أن التعاون بين إيران وروسيا في مجال الدفاع ليس جديدا.

ولفت إلى أنه قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، تم تزويد روسيا بعدد محدود من الطائرات بدون طيار، لا علاقة لها بالأخبار التي نسمعها كل يوم في وسائل الإعلام والتي تدّعي أن هذه الطائرات تسقط كل يوم وبالعشرات (في أوكرانيا)".

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يذكر أن روسيا وإيران تنفيان بشدة صحة الادعاءات حول هذه الطائرات، فيما يؤكد الجانب الروسي أن لدى روسيا أنواعا متعددة من المسيّرات الانتحارية وغيرها، فيما روسيا المصدّر الثاني للسلاح عالميا ولا تستورد أي أسلحة من إيران أو غيرها من الدول، رغم استمرار التعاون التقني العسكري مع إيران والدول الصديقة.

المصدر: سبوتنيك