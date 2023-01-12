المفوضية الأوروبية تؤيد اعتزام إستونيا مصادرة الأصول الروسية

"إن المفوضية الأوروبية تدعم نية إستونيا المضي قدما في مصادرة الأصول المالية الروسية دون انتظار لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

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جاء ذلك ضمن الإفادة الصحفية لممثل المفوضية الأوروبية كريستيان ويغان، اليوم الخميس، حيث صرح بأنه "أمر جيد أن دول الاتحاد الأوروبي قد بدأت في التحرك في هذا الاتجاه فرادى"، ردا على سؤال الصحفيين حول نية إستونيا نشر خطتها القانونية الخاصة لمصادرة الأصول الروسية على أراضيها بحلول نهاية شهر يناير.

وكان الكرملين قد علق على لسان المتحدث الرسمي باسمه دميتري بيسكوف حيث حذر من العواقب بالنسبة للدول التي ستقدم على ذلك، ووصف هذه الإجراءات بغير القانونية من وجهة نظر القانون الدولي، وستكون لها عواقب وخيمة على أي دولة تحاول دعم هذه المبادرة.

المصدر: تاس