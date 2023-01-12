بالفيديو.. شجار على كيس طحين في باكستان

انتشر عبر موقع "تويتر" فيديو لمجموعة من الأفراد في باكستان وهم يتشاجرون للحصول على كيس طحين، وذلك في ظل إحدى أسوأ الأزمات الغذائية في البلاد.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن البلاد تواجه نقصا في حبوب القمح في أجزاء مختلفة من البلاد، كما أن هناك نقصا كبيرا في القمح في مناطق مختلفة مثل مقاطعات خيبر باختونخوا والسند وبلوشستان، حيث تصل الأسعار الحالية إلى 3000 روبية باكستانية للكيس الواحد (حوالي 13 دولارا أمريكيا).

Situation in #Sindh

Food crisis in Neuclear Power People r fighting for 10 kg bag of flour 🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ChWGDfOk5Z — ᴴᵘᵐˢᵃᶠᵃʳ (@humsafar2706) January 10, 2023

وقد أدى ذلك إلى إثارة الاضطرابات في شوارع باكستان بين الفئات ذات الدخل المنخفض. ووفقا لتقرير في The Express Tribune، يضطر الأشخاص إلى الوقوف لساعات في طوابير طويلة للحصول على دعم من القمح والطحين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأخرى والمواد الأساسية في البلاد بشكل كبير.

These are people from #KP rushing to get bags of flour provided by the government for Rs 1200. In the open market, the same bag costs Rs 3100. The food crisis in #Pakistan is getting worse with each passing day, but leaders are busy fighting their political battles.@aniqnajipic.twitter.com/JqIiDnyBYG — Junaid Niazi (@niazijun) January 8, 2023

وظهرت على منصات التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو لأشخاص يتشاجرون على أكياس قمح، كما يمكن رؤية شاحنات صغيرة محملة بالقمح والدقيق برفقة حراس مسلحين لتجنب الاشتباكات.

Situation in #Balochistan, people fighting for bag of flour...

According to pak studies, we r at no 7 in wheat production... food crisis #Pakistanpic.twitter.com/mBbMYJGLRK — Fakhar Yousafzai (@fakharzai7) January 6, 2023

المصدر: business today