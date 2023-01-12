 روسيا توسع قائمة العقوبات ضد بريطانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها أدرجت 36 مواطنا من بريطانيا في "القائمة السوداء"، من بينهم عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلي وكالات حماية القانون والسلك الصحفي.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "بسبب النهج المعادي لروسيا الذي تسلكه الحكومة البريطانية، التي تواصل بنشاط تطبيق آلية العقوبات الشخصية وتقوم بحملة دعائية مكثفة بهدف تشويه سمعة بلادنا وعزلها على الساحة الدولية، فقد تقرر إدراج بشكل إضافي بعض أعضاء مجلس الوزراء البريطاني وبعض ممثلي الهيئات الأمنية وكذلك بعض الصحفيين في قائمة العقوبات الروسية. بشكل إجمالي شملت العقوبات الروسية الجديدة 36 شخصا من المواطنين البريطانيين".

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وشددت الوزارة الروسية، على أن "لندن ترفض بشكل متعمد الحوار الخلاق والبناء، وتواصل التمسك بخط المواجهة بالتعاون مع واشنطن، وتنشر معلومات كاذبة عن روسيا، وتثير الروسفوبيا".

وتابعت الوزارة: "نحن مضطرون للتذكير بأن التصرفات العدائية والخطاب العدواني من جانب المسؤولين البريطانيين لن يبقى بدون رد فعل روسي مناسب، وسيكلف دعم نظام النازيين الجدد في كييف أسيادهم الغربيين غاليا. يثبت التاريخ أنه لا يمكن للجميع إدراك الحقائق الواضحة واستيعابها".

المصدر: نوفوستي