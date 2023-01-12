أشار داغ باندو، المختص في معهد كاتو الأمريكي، في مقالة لمجلة The American Conservative، إلى الأكاذيب المستمرة من جانب سلطات أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا له، يجب على الولايات المتحدة بسبب ذلك، أن تشكل مركزها الخاص لمكافحة المعلومات المضللة حول أوكرانيا.

وأضاف: "تخاطر واشنطن في الانجرار إلى حرب مريرة وقاسية مخالفة لإرادتها. ربما حان الوقت للولايات المتحدة لإنشاء مركزها الخاص للتصدي للمعلومات المضللة التي تركز عليها أوكرانيا".

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وانتقدت المقالة، الرئيس الأوكراني وحكومته لاستخدامهم ما يسمى بمركز مكافحة التضليل، الممول جزئيا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ضد الذين يدعون إلى وقف تصعيد النزاع وإلى التسوية السلمية. ونوهت المقالة بأن سلطات كييف أدرجت في قوائم هذا المركز، العديد من الأمريكيين، بمن فيهم كاتب المقالة نفسه، متهمة إياهم بالترويج المزعوم للدعاية الروسية.

وقال: "إذا كانت سلطات كييف تعتزم تشويه سمعة كل من لا يغني قبيل النوم - أوكرانيا جميلة - ربنا لتحفظ زيلينسكي، فيبدو من العدل أن نقوم بالرد عليها بالمثل".

وشدد على أن زيلينسكي ليس بالقديس، وكثيرة هي الأدلة التي تثبت فساده قبل بدء النزاع، ويتذكر الجميع كيف حاول جر واشنطن والناتو إلى النزاع من خلال الكذب، مدعيا أن الصاروخ الذي سقط على بولندا جاء من روسيا وليس من أوكرانيا. وأكد على ضرورة تشكيل مركز أمريكي للتصدي للمعلومات المضللة بسبب دجل زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي