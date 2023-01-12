خفر السواحل الأمريكي يعيد 270 مهاجرا كوبيا وهايتيا إلى بلدانهم

أعادت سلطات خفر السواحل الأمريكية 270 مهاجرا كوبيا وهايتيا إلى بلدانهم الأصلية، بعد أن تم توقيفهم على متن قوارب للمهاجرين غير الشرعيين.

ووفقا لبيان صادر عن مسؤولي خفر السواحل، قام حرس السواحل بنقل 187 مهاجرا كوبيا إلى وطنهم، بعد أن اعترضت السلطات المهاجرين على متن قوارب محلية الصنع في 1 و2 يناير في مضيق فلوريدا. كما تم إعادة 83 كوبيا إلى وطنهم، كانوا على متن مجموعة متنوعة من السفن الشراعية، ومن بينهم رجال ونساء وأطفال.

#BREAKING: @USCG Cutters Angela McShan & Pablo Valents' crews repatriated 187 migrants to #Cuba, Monday.



"Our crews diligently patrol the region to prevent people from losing their lives in these dangerous attempts." - Lt. Cmdr. Cobb



Read: https://t.co/Oy6UguEged@USEmbCubapic.twitter.com/YSdt535IHG — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 10, 2023

وألقى الحرس القبض على المهاجرين الكوبيين في مجموعة متنوعة من القوارب بعد إخطارهم من قبل المواطنين المعنيين ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.

وقال الملازم مارك كوب من دائرة خفر السواحل السابعة في بيان: "تستمر أطقم خفر السواحل والوكالات الشريكة لنا في القيام بدوريات في مضيق فلوريدا مع الحفاظ على تواجد مع الأصول الجوية والبحرية كل يوم"، مضيفا: "تقوم أطقمنا بدوريات في المنطقة لمنع الناس من فقدان حياتهم في هذه المحاولات الخطيرة".

المصدر: breitbart