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خفر السواحل الأمريكي يعيد 270 مهاجرا كوبيا وهايتيا إلى بلدانهم

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خفر السواحل الأمريكي يعيد 270 مهاجرا كوبيا وهايتيا إلى بلدانهم
خفر السواحل الأمريكي
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أعادت سلطات خفر السواحل الأمريكية 270 مهاجرا كوبيا وهايتيا إلى بلدانهم الأصلية، بعد أن تم توقيفهم على متن قوارب للمهاجرين غير الشرعيين.

ووفقا لبيان صادر عن مسؤولي خفر السواحل، قام حرس السواحل بنقل 187 مهاجرا كوبيا إلى وطنهم، بعد أن اعترضت السلطات المهاجرين على متن قوارب محلية الصنع في 1 و2 يناير في مضيق فلوريدا. كما تم إعادة 83 كوبيا إلى وطنهم، كانوا على متن مجموعة متنوعة من السفن الشراعية، ومن بينهم رجال ونساء وأطفال.

وألقى الحرس القبض على المهاجرين الكوبيين في مجموعة متنوعة من القوارب بعد إخطارهم من قبل المواطنين المعنيين ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.

وقال الملازم مارك كوب من دائرة خفر السواحل السابعة في بيان: "تستمر أطقم خفر السواحل والوكالات الشريكة لنا في القيام بدوريات في مضيق فلوريدا مع الحفاظ على تواجد مع الأصول الجوية والبحرية كل يوم"، مضيفا: "تقوم أطقمنا بدوريات في المنطقة لمنع الناس من فقدان حياتهم في هذه المحاولات الخطيرة".

المصدر: breitbart

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