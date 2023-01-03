حرس الحدود الأمريكي يعتقل عددا قياسيا من المهاجرين في ديسمبر

اعتقل عناصر حرس الحدود الأمريكية أكثر من 220 ألف مهاجر عبروا الحدود الجنوبية الغربية في ديسمبر الماضي، في رقم قياسي يسجل لشهر ديسمبر وهو ثاني أعلى رقم منذ إدارة كلينتون.

ووفقا لأرقام غير رسمية في تقرير لدوريات الحدود، اعتقل عملاء حرس الحدود في القطاعات الحدودية الجنوبية الغربية التسعة أكثر من 220 ألف مهاجر في ديسمبر، ويمثل هذا زيادة بنحو 30 في المائة عن أكثر من 170 ألف مهاجر تم القبض عليهم في ديسمبر 2021. ويمثل أيضا زيادة بنسبة 210 في المائة عن ديسمبر 2020.

من بين أكثر من 220 ألف مهاجر تم القبض عليهم في ديسمبر، تم ترحيل 46 ألفا فقط من الولايات المتحدة بموجب القانون "Title 42".

المصدر: breitbart