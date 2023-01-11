الخارجية الروسية: نعرب عن تعازينا بشأن الهجوم الإرهابي في كابول

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تعازيها بشأن الهجوم الإرهابي في كابول والذي أودى بحياة أفراد عدد من موظفي الوزارة .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في "تلغرام": "نعرب عن تعازينا فيما يتعلق بالعمل الإرهابي الذي أودى بحياة زملائنا الأفغان موظفو وزارة الخارجية الأفغانية".

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وذكرت صحيفة Hasht-e Subh أن أكثر من 20 شخصًا قتلوا بانفجار وقع اليوم الأربعاء بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الواقع في وسط كابول.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة تاس إن موظفي السفارة الروسية في كابول بخير بعد الانفجار.

وأوضح الناطق باسم شرطة كابل خالد زدران: "تندد الإمارة الإسلامية بهكذا هجوم.. سيتم العثور على من يقفون وراء هذا الهجوم وسيعاقبون".

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال نائب وزير الإعلام والثقافة مهاجر فراحي: "كان يُفترض أن يكون هناك وفد صيني في وزارة الخارجية اليوم، لكننا لا نعلم إذا كان متواجدًا لحظة الانفجار".

في حين أن نائب مدير عام الشؤون العامة والاستراتيجية أحمدالله متّقي أشار في "تويتر" إلى أنه لم يكن هناك أجانب في الوزارة عندما تعرضت للهجوم.

وأكمل: "حاول انتحاري اقتحام الوزارة لكنه فشل في تحقيق هدفه وعثرت عليه القوات الأمنية ففجر نفسه".

المصدر: تاس + "فرانس برس"