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شاهد.. "طالبان" تنشر فيديو لسيارة فارهة مدعية أن مصممها أفغاني الجنسية!

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سيارة تدعي طالبان أن من صممها أفغاني
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نشر المتحدث باسم حركة "طالبان" في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، فيديو لسيارة رياضية مبهرة قال إن مصممها رجل أفغاني، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال ذبيح الله في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "رأينا السيارة التي صممها المهندس (الأفغاني) محمد رضا محمدي. وشاركنا في اللقاء الذي عقده التلفزيون الوطني في باغ بابار".

مضيفا: "أود أن أشكر إدارة التعليم المهني، تحت مظلتها، تم تزويد النخبة في البلاد بخدمات قيمة".

بدوره، قام القيادي بالحركة، محمد سهيل شاهين، بنشر ذات المقطع على صفحته معلقا: "حفل إزاحة الستار عن سيارة صنعها المهندس الأفغاني م. رضا محمدي".

وتابع: "يجب على جميع الشباب الأفغان المؤهلين الارتقاء إلى مستوى المناسبة للعب دورهم المبتكر في إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها".

المصدر: RT

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