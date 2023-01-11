شاهد.. "طالبان" تنشر فيديو لسيارة فارهة مدعية أن مصممها أفغاني الجنسية!

نشر المتحدث باسم حركة "طالبان" في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، فيديو لسيارة رياضية مبهرة قال إن مصممها رجل أفغاني، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال ذبيح الله في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "رأينا السيارة التي صممها المهندس (الأفغاني) محمد رضا محمدي. وشاركنا في اللقاء الذي عقده التلفزيون الوطني في باغ بابار".

مضيفا: "أود أن أشكر إدارة التعليم المهني، تحت مظلتها، تم تزويد النخبة في البلاد بخدمات قيمة".

بدوره، قام القيادي بالحركة، محمد سهيل شاهين، بنشر ذات المقطع على صفحته معلقا: "حفل إزاحة الستار عن سيارة صنعها المهندس الأفغاني م. رضا محمدي".

وتابع: "يجب على جميع الشباب الأفغان المؤهلين الارتقاء إلى مستوى المناسبة للعب دورهم المبتكر في إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها".

Unveiling ceremony of a car made by an Afghan engineer M. Raza Mohammadi. All qualified Afghan youths should rise to the occasion to play their innovative role in the reconstruction and development of Afghanistan. pic.twitter.com/gScHaBf7mp — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) January 10, 2023

از موتری که انجنیر محمدرضا محمدی انرا طرح و دیزان نموده است دیدن نمودیم.

همچنان در ان نشست شرکت داشتیم که ازطرف تلویزیون ملی در باغ بابر برگزار شده بود.

از اداره تعلیمات مسلکی تشکری می نمایم که تحت چتر آنها به نخبه های کشور زمینه خدمات شایان فراهم شده است. pic.twitter.com/g4HtFo7lRs — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 10, 2023

المصدر: RT